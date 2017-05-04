Правозащитник с Дальнего Востока просит у США политического убежища

Владивосток, , 08:05 — REGNUM Представитель интересов малых коренных народов России в ОНН Павел Суляндзига просит политическое убежище в США. По словам одного из создателей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сотрудники ФСБ оказывают давление на него, его близких и соратников. Уголовным преследованием знакомому бизнесмену Суляндзиги угрожал якобы даже губернатор Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации официального сайта партии «Яблоко», членом которой является правозащитник, в 2016 году созданный им фонд «Батани», был внесён в реестр иностранных агентов без каких-либо предупреждений со стороны Минюста.

Тогда же, на представителя интересов малых коренных народов России в ООН начали фабриковать уголовное дело, поскольку некие люди, считавшие себя представителями коренных малочисленных народов, обвинили Суляндзигу в нецелевых расходах, однако проверка каких-либо нарушений не выявила.

В конце 2016 года силовики задержали брата общественного деятеля Родиона Суляндзигу, который тоже занимается правозащитной деятельностью. По мнению Павла Суляндзиги, против него фабрикуется ещё одно уголовное дело, и оно политически мотивировано.

Проходившего в Подмосковье службу сына Павла перевели в «горячую точку» на Кавказ. Со слов командира части, приказ о переводе поступил опять же из ФСБ.

Помощник правозащитника Дмитрий Бережков из-за угроз силовиков уже попросил политического убежища в Норвегии. Его склоняли подписать заявление, в котором указывалось, что Павел Суляндзига работает на иностранные фонды, выступающие против интересов РФ.

«Сотрудники ФСБ оказывали давление на знакомого с ним бизнесмена с целью вынудить последнего написать заявление о мошенничестве со стороны Суляндзиги. По его словам, губернатор Приморского края лично беседовал с этим бизнесменом и угрожал уголовным преследованием», — говорится в сообщении «Яблока».

В настоящее время правозащитник вместе с семьёй находится в США и ждёт окончательного решения властей США о предоставлении политического убежища.