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Киев обжалует решение Интерпола по Януковичу

Политика

Заместитель генпрокурора Украины: «Указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса»

Киев, 4 мая 2017, 07:24 — REGNUM  

Решение Интерпола по отказу от розыска бывшего украинского президента Виктора Януковича будет обжаловано Киевом, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В ведомстве отметили, что соответствующее заявление сделал глава департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как пояснил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, принятое Интерполом решение не остановит начало судебного процесса по обвинению бывшего украинского президента.

«В то же время указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению В. Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая с.г.», — написал он в Facebook.

Енин пояснил, что Интерпол принял решение снять Януковича с розыска в соответствии с уголовно-процессуального законодательством, которое на Украине несовершенно.

«В частности, постановление суда о разрешении на задержание с целью передачи в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считается постановлением о содержании подозреваемого/обвиняемого под стражей. Соответственно, согласно правилам Интерпола, лицо по которому не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск», — написал он.

По словам Енина, ряд районных судов Киева отказывается выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого.

В ГПУ также отметили, что 4 мая 2017 года состоится подготовительное судебное заседание «по обвинению Януковича в государственной измене». После него пройдет брифинг прокурора отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Р. Кравчeнко.

Напомним, 3 мая пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир сообщил, что Интерпол документально подтвердил прекращение международного розыска бывшего украинского президента.

Читайте ранее в этом сюжете: Интерпол подтвердил информацию о прекращении розыска Януковича

Читайте развитие сюжета: Интерпол отказался от розыска трех политиков, работавших при Януковиче

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