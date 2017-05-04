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Спайсер о заявлениях Коми по России: «Точка зрения ФБР»

Политика

3 мая директор ФБР США Джеймс Коми в ходе слушаний в сенате Конгресса США заявил, что Российская Федерация является «величайшей угрозой среди наций на Земле» для американской демократии

Флаг ФБР
Флаг ФБР

Вашингтон, 4 мая 2017, 07:22 — REGNUM  Заявления главы Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми о том, что Россия якобы представляет «величайшую угрозу среди всех стран на Земле» для американской демократии, является мнением ведомства. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во время ежедневного брифинга. Его стенограмма опубликована на сайте администрации Дональда Трампа.

«Это точка зрения ФБР, — ответил он. — Мы полагаемся как на ФБР, так и на остальное разведсообщество, которые предоставляют главе Белого дома обновленную информацию».

При этом пресс-секретарь Белого дома отметил, что не знает, какие именно доказательства стоят за заявлениями Коми по Российской Федерации.

Также Спайсеру был задан вопрос, разделяет ли президент США Дональд Трамп мнение главы ФБР о том, что Москва является «большой угрозой».

«Трамп явно дал понять, что считает Северную Корею с потенциальным ядерным оружием… — говорит Спайсер. — Он находит это угрожающим жизням американцев и союзников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая директор ФБР США Джеймс Коми в ходе слушаний в сенате Конгресса США заявил, что Российская Федерация является «величайшей угрозой среди наций на Земле» для американской демократии.

По его мнению, Москва якобы продолжает «вмешиваться» во внутреннюю политику США. Каких-либо доказательство глава ведомства не привел, так как этого не подразумевает формат сенатских слушаний.

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