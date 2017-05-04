Радио REGNUM: первый выпуск за 4 мая
Радио REGNUM
Москва, 4 мая 2017, 08:00 — REGNUM
- ВКС России сократили в несколько раз доходы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ);
- Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве;
- Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России;
- США хотят возобновления полноценного взаимодействия с Россией;
- Ограничения в торговле между Россией и Турцией сняты;
- Россия списала Киргизии долг на $240 млн.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/295
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 3 мая
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