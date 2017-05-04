Канцлер Австрии обозначил задачи, стоящие на повестке дня

Вена, , 06:40 — REGNUM Канцлер Австрии Кристиан Керн обозначил 3 мая в Совете министров задачи, которые стоят на повестке дня, передает Der Kurier.

«На повестке дня стоит вопрос обеспечения школьных столовых, домов престарелых и больниц качественными продуктами», — отмечает Керн.

Социал-демократ призывает не закупать дешевые и некачественные пищевые продукты в данные заведения: они должны соответствовать экологическим нормам, нормам хранения и так далее.

Еще одной важной темой является повышение мобильности на рынке труда. Правительство стремится принимать меры по улучшению условий рабочих, например, содействовать повышению минимальной заработной платы и процессам урбанизации.

Согласно данным целям, социал-демократы приветствуют инвестиции в частный сектор.

Ставя данные задачи, партия стремится заручиться поддержкой австрийских граждан на парламентских выборах, которые пройдут в Австрии не позднее осени 2018 года.