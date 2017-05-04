Канцлер Австрии обозначил задачи, стоящие на повестке дня
Члены правящей в стране Социал-демократической партии Австрии приветствуют инвестиции в частный сектор
Вена, 4 мая 2017, 06:40 — REGNUM Канцлер Австрии Кристиан Керн обозначил 3 мая в Совете министров задачи, которые стоят на повестке дня, передает Der Kurier.
«На повестке дня стоит вопрос обеспечения школьных столовых, домов престарелых и больниц качественными продуктами», — отмечает Керн.
Социал-демократ призывает не закупать дешевые и некачественные пищевые продукты в данные заведения: они должны соответствовать экологическим нормам, нормам хранения и так далее.
Еще одной важной темой является повышение мобильности на рынке труда. Правительство стремится принимать меры по улучшению условий рабочих, например, содействовать повышению минимальной заработной платы и процессам урбанизации.
Согласно данным целям, социал-демократы приветствуют инвестиции в частный сектор.
Ставя данные задачи, партия стремится заручиться поддержкой австрийских граждан на парламентских выборах, которые пройдут в Австрии не позднее осени 2018 года.
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