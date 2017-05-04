Тереза Мэй: Брюссель хочет повлиять на исход досрочных выборов

Лондон, , 06:27 — REGNUM За несколько недель до досрочных выборов в парламент Великобритании и начала переговоров по Brexit споры между Лондоном и Брюсселем усугубляются: премьер-министр Тереза Мэй обратилась 3 мая с критикой в адрес Еврокомиссии, сообщает Der Kurier.

«Есть некоторые политики в Брюсселе, которые не стремятся к успешным переговорам по выходу Великобритании из ЕС», — отмечает глава правительства.

Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Бранье и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пытались сгладить нарастающее напряжение между Брюсселем и Лондоном.

«Переговоры нужны для того, чтобы достичь консенсуса, а не наказать Великобританию», — утверждает Бранье.

Однако настрой премьер-министра резко поменялся, когда она узнала, что Великобритании может быть «выставлен счет за Brexit» в размере €100 млрд.

«Позиция Еврокомиссии ужесточается, угрозы в наш адрес со стороны европейских политиков растут, — комментирует ситуацию Мэй. — Я считаю, что Брюссель выбрал нужное для него время, чтобы повлиять на исход досрочных выборов».

19 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила о проведении 8 июня досрочных выборов в парламент. Главным конкурентом правящей Консервативной партии является Лейбористская партия.

Эксперты считают, что если Мэй не добьется победы консерваторов, то под ударом окажется весь процесс Brexit.

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