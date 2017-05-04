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Тереза Мэй: Брюссель хочет повлиять на исход досрочных выборов

Политика

Если Мэй не добьется победы консерваторов, то весь процесс Brexit окажется под ударом

Тереза Мэй
Controller of Her Majesty’s Stationery Office
Тереза Мэй

Лондон, 4 мая 2017, 06:27 — REGNUM  За несколько недель до досрочных выборов в парламент Великобритании и начала переговоров по Brexit споры между Лондоном и Брюсселем усугубляются: премьер-министр Тереза Мэй обратилась 3 мая с критикой в адрес Еврокомиссии, сообщает Der Kurier.

«Есть некоторые политики в Брюсселе, которые не стремятся к успешным переговорам по выходу Великобритании из ЕС», — отмечает глава правительства.

Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Бранье и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пытались сгладить нарастающее напряжение между Брюсселем и Лондоном.

«Переговоры нужны для того, чтобы достичь консенсуса, а не наказать Великобританию», — утверждает Бранье.

Однако настрой премьер-министра резко поменялся, когда она узнала, что Великобритании может быть «выставлен счет за Brexit» в размере €100 млрд.

«Позиция Еврокомиссии ужесточается, угрозы в наш адрес со стороны европейских политиков растут, — комментирует ситуацию Мэй. — Я считаю, что Брюссель выбрал нужное для него время, чтобы повлиять на исход досрочных выборов».

19 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила о проведении 8 июня досрочных выборов в парламент. Главным конкурентом правящей Консервативной партии является Лейбористская партия.

Эксперты считают, что если Мэй не добьется победы консерваторов, то под ударом окажется весь процесс Brexit.

Читайте ранее в этом сюжете: «Досрочными выборами в Великобритании Мэй стремится укрепить свои позиции»

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