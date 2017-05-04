В Южной Корее проходит досрочное голосование на президентских выборах

Сеул, , 06:23 — REGNUM Более миллиона человек проголосовало на избирательных участках для досрочного голосования на президентских выборах в Южной Корее к 10:30 утра (5:00 мск) 4 мая, передает The Korea Herald.

Национальная избирательная комиссия ожидает, что число желающих проголосовать досрочно будет гораздо больше — так, на выборах в местные органы власти в 2014 году досрочно проголосовали 11,5% всех избирателей или 20,2% проголосовавших.

Голосование проходит на нескольких тысячах избирательных участков и будет продолжаться два дня. Подсчет голосов, поданных досрочно, будет осуществляться после основного голосования, назначенного на 9 мая.

Более 42,4 млн человек имеют право голоса на предстоящих досрочных выборах президента Южной Кореи — это самое большое количество избирателей за всю историю страны.

Напомним, досрочные выборы президента Южной Кореи были назначены после импичмента президента Пак Кын Хе, вынесенного парламентом и подтвержденного Конституционным судом Южной Кореи в марте 2017 года.

В настоящий момент наиболее вероятным кандидатом на пост президента считается лидер оппозиции Мун Чжэ Ин. Согласно последним опросам общественного мнения, его поддерживает 42,4% избирателей, отрыв от остальных кандидатов составляет более 20%.

Читайте ранее в этом сюжете: 9 мая в Южной Корее пройдут внеочередные президентские выборы