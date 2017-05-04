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Президент Афганистана пороведет переговоры с «хорошим» главарем боевиков

Политика

Гульбеддин Хекматияр был выведен из «списка террористов» по личной просьбе Ашрафа Гани

Кабул, 4 мая 2017, 05:55 — REGNUM  Президент Афганистана Ашраф Гани проведет переговоры с одним из самых известных лидеров боевиков Афганистана Гульбеддином Хекматияром, передает Reuters.

По информации агентства, Хекматияр в данный момент находится в Джелалабаде. Переговоры с главарем боевиков должны состояться уже на этой неделе.

Правительство надеется получить в лице Хекматияра союзника в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также возможного посредника в переговорах с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое контролирует большую часть территории Афганистана.

Гульбеддин Хекматияр был выведен из «списка террористов» и из-под санкций ООН в феврале 2017 года, причем по личной просьбе президента Афганистана Ашрафа Гани.

Гульбеддин Хекматияр является одним из старейших и наиболее авторитетных полевых командиров в Афганистане. Боевики Хекматияра боролись против Советского Союза еще в 1980-е годы.

Позже группировка Хекматияра сражалась против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время гражданской войны 1990-х годов.

С новой властью Афганистана, которая установилась после интервенции в страну военных США и НАТО в 2000-х годах, Хекматияр также вел войну. Соединенные Штаты обещали за его «голову» награду в несколько миллионов долларов и заявляли о его связях с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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