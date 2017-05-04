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Во время штурма македонского парламента пострадали 23 журналиста

Политика

Министр внутренних дел Македонии Агим Нухиу призвал правительство отстранить начальника Бюро общественной безопасности Митко Чавкова

Скопье, 4 мая 2017, 05:45 — REGNUM  Македонский телеканал Telma сообщил 3 мая, что во время штурма парламента в Скопье были ранены 23 журналиста и другие представители СМИ, передает Der Kurier.

Министр внутренних дел Македонии Агим Нухиу призвал правительство отстранить начальника Бюро общественной безопасности Митко Чавкова.

«Чавков виновен за то, что полиция не предотвратила штурм парламента. Он должен понести за это ответственность», — отметил Нухиу.

По словам министра, полицейские вступили в борьбу спустя два часа после начала штурма. К тому времени несколько депутатов были избиты, Зоран Заев был ранен в голову, а также пострадали представители СМИ.

Министр считает, что Чавков, член ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), умышлено не предпринял действия по предотвращению штурма.

27 апреля в здание македонского парламента ворвались около 200 демонстрантов, протестующих против назначения на должность спикера парламента этнического албанца Талата Хафери.

Читайте ранее в этом сюжете: Македонские националисты ворвались в здание парламента

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