Марокко нацелена на укрепление связей с Китаем

Рабат, , 05:26 — REGNUM Спикер Ассамблеи советников Марокко Хаким Бенчемас заявил, что Марокко планирует укрепить дружественные связи с Китаем, передает 3 апреля агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление марокканского парламента.

Марокканско-китайская дружба основана на долгосрочном взаимном уважении, заявил Бенчамас в разговоре с китайским послом в Марокко Сунь Шучжуном в столице африканского государства Рабате.

Спикер заявил, что король Марокко Мухаммед VI, посещая Китай в мае 2016, открыл многообещающие перспективы для установления и развития прочных двусторонних отношений.

Во время его визита, председатель КНР Си Цзиньпин и король Мухаммед VI подписали заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами.

Бенчамас огласил волю марокканского руководства и дальше развивать двусторонние отношения, особенно в сфере политики, стратегии и экономики, передает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидеры КНР и Марокко сошлись во мнении о необходимости налаживания стратегического партнерства между странами во время их встрече в Пекине в мае 2016 года.

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