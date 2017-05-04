Четверг, 4 Мая 2017 года
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Минкомсвязи предлагает ужесточить закон о персональных данных за рубежом

Политика

Заграничные серверы российских компаний могут перевести в разряд зарубежных

Москва, 4 мая 2017, 05:18 — REGNUM  Минкомсвязи России предлагает ужесточить формулировки закона «О персональных данных», приравняв передачу личных данных на зарубежные серверы российских компаний к передаче данных на территорию иностранного государства, пишет 4 мая газета «Известия».

В соответствии с действующим законодательством, если информацию за рубежом получает российская компания или физическое лицо, то считается, что персональные данные остаются в России.

При этом «трансграничная передача персональных данных» в законе определяется как «передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу»

В проекте поправок в закон «О персональных данных» Минкомсвязи предлагает изменить данные положения, определив, что «трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных на территорию иностранного государства».

Своё предложение ведомство обосновывает тем, что действующая редакция закона позволяет российским IT-компаниям, технические средства которой «находятся на территории иностранного государства, не обеспечивающего адекватную защиту прав субъектов персональных данных, не соблюдать установленные требования при трансграничной передаче персональных данных»

Сообщается, что представители Минкомсвязи и Роскомнадзора комментировать предлагаемые поправки в закон отказались.

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