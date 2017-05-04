Оппозиция назвала канцлера Австрии коммунистом

Вена, , 05:01 — REGNUM Австрийская народная партия (АНП) выпустила 2 мая брошюру, спор о которой распространился по всей Австрии, сообщает Der Standard.

Генеральный секретарь АНП Вернер Амон допустил издание брошюры в форме манифеста, состоящей из 58 страниц.

В ней члены партии описывают политику канцлера Кристиана Керна как близкую к коммунизму и советскому стилю, а также предупреждают о возможной коалиции Социал-демократической партии Австрии (СДПА) и партии Зеленых.

Однако не все представители АНП в федеральных землях Австрии поддерживают издание данной брошюры, где приводятся аргументы против канцлера Австрии.

«Если представители нашей партии будут оскорблять соперников, то нам никогда не выиграть выборы», — прокомментировал 3 мая в интервью общественной телерадиокомпании ORF премьер-министр Форарльберга Дитмар Ветц.

Представители Австрийской народной партии в федеральной земле Верхней Австрии также раскритиковали манифест.

«Нельзя просто взять и назвать канцлера коммунистом», — отметил бывший бургомистр Штайнбаха-ан-дер-Штайра Карл Зигартсляйтнер.

Канцлер отнесся к данному манифесту с юмором и опубликовал на своей странице в Facebook обложку брошюры со своим портретом в красных тонах.

На сегодняшний день правящей партией в Национальном совете Австрии является СДПА во главе с Кристианом Керном.

Очередные выборы в австрийский парламент пройдут не позднее осени 2018 года.