Мадуро вручил избиркому Венесуэлы указ о созыве Конституционной ассамблеи

Каракас, , 03:58 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал членам Национального избирательного совета своё распоряжение о созыве Конституционной ассамблеи, передаёт El Universal.

По информации издания, глава государства лично прибыл в штаб-квартиру избиркома в центре Каракаса, чтобы вручить его представителям документ.

В соответствии с указом Мадуро, в состав Конституционной ассамблеи должны войти около 500 человек, половину их которых будут представлять местные органы самоуправления, а остальные должны быть избраны коллективами трудящихся.

Напомним, 1 мая президент Венесуэлы предложил созвать «народную Конституционную Ассамблею» — орган, который будет исполнять функции Учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту, и сможет вносить изменения в конституцию страны.

Оппозиция в Венесуэле расценила решение Николаса Мадуро как государственный переворот и призвала своих сторонников «восстать против упразднения республики».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США надеется, что страны Европы вмешаются в ситуацию в Венесуэле