Четверг, 4 Мая 2017 года
04:13:38 МСК

Мадуро вручил избиркому Венесуэлы указ о созыве Конституционной ассамблеи

Политика

В состав ассамблеи должны будут войти около 500 человек

Каракас, 4 мая 2017, 03:58 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал членам Национального избирательного совета своё распоряжение о созыве Конституционной ассамблеи, передаёт El Universal.

По информации издания, глава государства лично прибыл в штаб-квартиру избиркома в центре Каракаса, чтобы вручить его представителям документ.

В соответствии с указом Мадуро, в состав Конституционной ассамблеи должны войти около 500 человек, половину их которых будут представлять местные органы самоуправления, а остальные должны быть избраны коллективами трудящихся.

Напомним, 1 мая президент Венесуэлы предложил созвать «народную Конституционную Ассамблею» — орган, который будет исполнять функции Учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту, и сможет вносить изменения в конституцию страны.

Оппозиция в Венесуэле расценила решение Николаса Мадуро как государственный переворот и призвала своих сторонников «восстать против упразднения республики».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США надеется, что страны Европы вмешаются в ситуацию в Венесуэле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Станция «Добрынинская Кольцевая». Человек заботливый
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Король Трамп и принцесса Иванка. Первые сто дней президентства
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Польша в преддверии Дня Победы. Что нас объединяет?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
«Переговоры Путина и Меркель напряженности не ослабили»
ЛондонВеликобритания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
04.05.17
«Путин не намерен ради выхода РФ из изоляции жертвовать Асадом»
МадридИспания Война в Сирии Политика
NB!
04.05.17
ВКС России сократили доходы «Исламского государства»* в несколько раз
МоскваРоссия Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов Политика
NB!
04.05.17
Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Борис МарцинкевичМладореформатор и РАО «ЕЭС России»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.05.17
Авиация Украины готовится атаковать Донбасс
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Елена ХаненковаВ чём состоит счастье трудящихся?
ЛондонВеликобритания Прожиточный минимум в России Общество
NB!
03.05.17
Александр КуркинЮжная Осетия: только с Россией, только в России
ЦхинвалЮжная Осетия Южная Осетия и Россия Политика
NB!
03.05.17
Военный Донбасс: ЛНР обнародовала фото расстрела украинской ДРГ
ЛуганскЛНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
03.05.17
Директор ФБР: Россия — величайшая угроза для американской демократии
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий Медведев об обвинениях в адрес России: «Мы крепкие, мы не боимся»
СмоленскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
03.05.17
Тиллерсон: США хотят возобновления полноценного взаимодействия с Россией
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Необходимо «образование для жизни»: интервью с учителем года
ЧелябинскРоссия Материальная база образовательных учреждений Общество
NB!
03.05.17
В подконтрольных Киеву районах Донбасса растет популярность руководства ДНР
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
03.05.17
«Демонстрация силы»: лишение мандата спикера Ярославского муниципалитета
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное