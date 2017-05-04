Мадуро вручил избиркому Венесуэлы указ о созыве Конституционной ассамблеи
В состав ассамблеи должны будут войти около 500 человек
Каракас, 4 мая 2017, 03:58 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал членам Национального избирательного совета своё распоряжение о созыве Конституционной ассамблеи, передаёт El Universal.По информации издания, глава государства лично прибыл в штаб-квартиру избиркома в центре Каракаса, чтобы вручить его представителям документ.
В соответствии с указом Мадуро, в состав Конституционной ассамблеи должны войти около 500 человек, половину их которых будут представлять местные органы самоуправления, а остальные должны быть избраны коллективами трудящихся.
Напомним, 1 мая президент Венесуэлы предложил созвать «народную Конституционную Ассамблею» — орган, который будет исполнять функции Учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту, и сможет вносить изменения в конституцию страны.
Оппозиция в Венесуэле расценила решение Николаса Мадуро как государственный переворот и призвала своих сторонников «восстать против упразднения республики».
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