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Умер брат короля Саудовской Аравии

Политика

Покойнику было 92 года

Эр-Рияд, 4 мая 2017, 03:37 — REGNUM  В Саудовской Аравии погиб принц Мишааль ибн Абдель-Азиз Аль Сауд, старший брат короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, передает Associated Press.

Похороны 92-летнего политика, который до своей смерти возглавлял Совет по разведке, будут проходить в Мекке.

Принц Мишааль являлся сыном Абдул-Азиза ибн Сауда, основателя и первого короля Саудовской Аравии, братом предыдущего монарха Абдаллы и действующего короля Саудовской Аравии Салмана.

Мишааль ибн Абдель-Азиз Аль Сауд был эмиром Мекки в 60-х-70-х годах и министром обороны Саудовской Аравии в 1951—1953 годах.

В феврале 2016 года ряд СМИ уже сообщали о смерти принца Мишааля, однако слухи о кончине одного из старейших представителей правящей династии тогда оказались ложными.

Сообщение о смерти Мишааль ибн Абдель-Азиз Аль Сауда 3 мая 2017 года было подтверждено официально.

Читайте ранее в этом сюжете: Король Саудовской Аравии объявил о ключевых перестановках в правительстве

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