Умер брат короля Саудовской Аравии
Покойнику было 92 года
Эр-Рияд, 4 мая 2017, 03:37 — REGNUM В Саудовской Аравии погиб принц Мишааль ибн Абдель-Азиз Аль Сауд, старший брат короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, передает Associated Press.
Похороны 92-летнего политика, который до своей смерти возглавлял Совет по разведке, будут проходить в Мекке.
Принц Мишааль являлся сыном Абдул-Азиза ибн Сауда, основателя и первого короля Саудовской Аравии, братом предыдущего монарха Абдаллы и действующего короля Саудовской Аравии Салмана.
Мишааль ибн Абдель-Азиз Аль Сауд был эмиром Мекки в 60-х-70-х годах и министром обороны Саудовской Аравии в 1951—1953 годах.
В феврале 2016 года ряд СМИ уже сообщали о смерти принца Мишааля, однако слухи о кончине одного из старейших представителей правящей династии тогда оказались ложными.
Сообщение о смерти Мишааль ибн Абдель-Азиз Аль Сауда 3 мая 2017 года было подтверждено официально.
Читайте ранее в этом сюжете: Король Саудовской Аравии объявил о ключевых перестановках в правительстве
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.