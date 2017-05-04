Президент Египта «получит поддержку» ОАЭ в борьбе с исламистами

Абу-Даби, , 03:17 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил с государственным визитом Объединенные Арабские Эмираты и в очередной раз заручился поддержкой союзников в борьбе с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Associated Press.

Сообщается, что египетский лидер был встречен в Абу-Даби салютом из 21 орудия. Приветствовал ас-Сиси наследный принц Абу-Даби, шейх Мохамед ибн-Зайд аль-Нахайян.

Согласно официальному релизу, шейх «подтвердил поддержку ОАЭ Египта» в борьбе за стабильность внутри страны «ввиду его стратегического и исторического значения в арабском мире».

Также известно, что стороны обсудили ситуацию в Ливии, где ас-Сиси ведет переговоры с одним из главных претендентов на власть в стране, представителем «неофициального правительства» Тобрука генералом Халифом Хафтаром. Кроме того, обсуждалась война в Йемене, в которой ОАЭ участвует на стороне «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который пришел к власти в результате военного переворота против «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2013 году, был изначально поддержан ОАЭ и Саудовской Аравией в борьбе против исламистской группировки, захватившей власть в ходе Арабской весны.

На данный момент ОАЭ являются крупнейшим иностранным инвестором в Египте, ежегодный вклад эмиратов в египетскую экономику оценивается в $6,2 млрд. Экспорт Египта в ОАЭ составляет $2,4 млрд, импорт из ОАЭ превышает $885 млн.

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