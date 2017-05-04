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Минобороны РФ сообщает о девяти нарушениях режима прекращения огня в Сирии

Политика

Боевые действия зафиксированы в сирийских провинциях Латакия, Хама и Деръа

Москва, 4 мая 2017, 03:00 — REGNUM  В Сирии за сутки 3 мая подтверждено девять нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано девять нарушений в провинциях Латакия (4), Хама (4) и Деръа (1)», — говорится в бюллетене.

Турецкой частью представительства было зафиксировано десять нарушений в провинциях Алеппо, Деръа, Дамаск, Хама, Идлиб и Латакия, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждёно не было.

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Сообщается, что под контроль правительственных войск Сирии за период с начала года, по последним данным, перешло 4629 квадратных километров территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 236 населённых пунктов.

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Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

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