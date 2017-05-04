Шпионский скандал в Германии: МИД ФРГ требует от Швейцарии помочь следствию

Берлин, , 02:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии обратилось к Швейцарии с предложением о сотрудничестве со следствием в «шпионском скандале», фигурантом которого является швейцарский гражданин, передает Associated Press.

Пресс-секретарь МИД ФРГ Мартин Шефер заявил в среду, что в интересах Германии и Швейцарии «не нанести вред двусторонним отношениям» и «это, естественно, предполагает, что Швейцария поможет пролить свет» в деле о шпионаже.

Напомним, гражданин Швейцарии, который обвиняется в ведении шпионской деятельности с 2012 года был задержан в ФРГ 28 апреля. Немецкая сторона не раскрывает имя задержанного — в релизе МИД Германии подозреваемый назван «Даниэль М».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в МИД ФРГ для консультаций в связи со «шпионским скандалом» был вызван посол Швейцарии.

Ранее стало известно, что швейцарская сторона направила в Германию агентство «М» для работы со следователями, затребовавшими конфиденциальные данные клиентов швейцарских банков из Германии.

МИД Швейцарии никак не комментировал «шпионский скандал». Обе стороны держат большую часть информации закрытой «в интересах германо-швейцарской дружбы».

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