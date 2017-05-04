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Макрон видит Россию «рабочим партнёром по ряду региональных проблем»

Политика

Эммануэль Макрон готов к диалогу с Владимиром Путиным, но отдаёт себе отчёт в «разности приоритетов и ценностей»

Макрон
Иван Шилов © ИА REGNUM
Макрон

Париж, 4 мая 2017, 02:50 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон готов в случае своей победы на выборах продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным по ряду вопросов. Об этом он заявил в ходе дебатов кандидатов в президенты, состоявшихся вечером 3 мая, передаёт телеканал BFMTV.

«Это будет рабочий партнёр по некоторым региональным проблемам, по которым мы будем вести диалог», — сказал Макрон, подчеркнув при этом, что отдаёт себе отчёт в «разности приоритетов и ценностей» с российским лидером по многим вопросам.

Макрон добавил, что Париж и Москва и сегодня находятся «за столом переговоров по ряду вопросов», среди которых он назвал конфликт на Украине и сирийский кризис.

Ранее соперник Эммануэля Макрона, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен в ходе дебатов заявила, что намерена в случае избрания президентом в равной степени сотрудничать с Россией и США, а также отметила, что выступает против «новой холодной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, во второй тур президентских выборов во Франции вышли представитель протестного и правого французского электората Марин Ле Пен и «соглашательского» с предыдущим евробюрократическим курсом — Эммануэль Макрон.

Второй тур выборов намечен на предстоящее воскресенье, 7 мая. Социологи прогнозируют победу на них с небольшим перевесом Эммануэлу Макрону.

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