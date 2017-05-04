Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом Филиппин отношения двух стран

Пекин, , 02:56 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и его филиппинский коллега Родриго Дутерте провели 3 мая телефонный разговор, в котором обсудили двусторонние отношения и вопросы регионального сотрудничества, передает агентство «Синьхуа».

По словам Си, он виделся с Дутерте дважды за прошедший год, благодаря чему удалось достигнуть ряда важнейших договоренностей между сторонами. В результате, двусторонние отношения претерпели значительное улучшение.

«В настоящий момент страны заняты углублением двустороннего политического доверия и развития сотрудничества по широкому спектру вопросов», — заявил Си, отмечая, что канал для диалога и консультаций по проблемам в Южно-Китайском море был также налажен.

Со своей стороны, Дутерте заявил, что он рад видеть становление китайско-филиппинской дружбы и солидарности, а также не только восстановление, но и развитие обменов и сотрудничества в разных сферах.

Напомним, что после своего избрания в 2016 году на пост президента Филиппин, Родриго Дутерте начал курс на охлаждение отношений с США, одновременно налаживая отношения с Китаем и Россией. В частности, периодически проходят дружественные визиты кораблей ВМС России и КНР в порты Филиппин, в ходе одного из крайних, Дутерте предложил Китаю провести совместные военные учения.

Однако, стоит отметить, что несмотря на значительное потепление отношений между КНР и Филиппинами, территориальные споры вокруг островов в Южно-Китайском море остаются вопросом открытым.

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