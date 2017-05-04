«Амнистия коррупционеров» в Румынии: Граждане против, законодатели — за

Бухарест, , 02:43 — REGNUM В Румынии с новой силой разгорается протест граждан, выступающих против планов законодателей по «амнистии коррупционеров», передает Associated Press.

В среду, 3 мая, профильный комитет парламента одобрил очередной законопроект, предполагающий амнистию для чиновников за нетяжкие коррупционные преступления. Голосование является предварительным, однако оно уже стало поводом для уличного протеста. На данный момент на улицы вышло около тысячи человек, но протест может оказаться гораздо более массовым в ближайшие дни.

Известно, что протестующих поддержал президент Клаус Иоханнис, который заявил, что он был «неприятно удивлен» голосованием. В ходе протестов в феврале 2017 года президент, который не является членом какой-либо партии, также выступал против «амнистии коррупционеров».

Напомним, в начале февраля в Румынии проходили массовые митинги протеста, участие в которых единовременно принимали до полумиллиона человек. Самый масштабный митинг в Бухаресте 5 февраля собрал около 300 тыс. граждан.

Поводом для протестов стал указ правительства о внесении поправок в уголовный кодекс, отменявших наказания за «некрупные» коррупционные преступления, ущерб по которым не превысил €42 тыс. Граждане Румынии, для многих из которых €42 тыс. не является «некрупной» суммой, посчитали указ, принятый без обсуждения, оскорбительным для общества.

Позднее указ был отменен, однако сторонники «амнистии коррупционеров» не успокоились — так, в середине апреля председатель Сената Румынии Колин Попеску-Тэричану заявил, что борьба с коррупцией в стране содержит «перегибы» и антикоррупционное законодательство должно быть пересмотрено.

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