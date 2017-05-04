Россия и Турция могут навести порядок и без США?

Москва, , 02:27 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даёт очень жёсткий сигнал Вашингтону о сближении с Россией. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

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«Всегда во дворе, как правило, бывает задиристый и хулиганистый пацан, не обязательно самый сильный. Но как потом будет устроена жизнь в этом дворе, зависит от того, кто будет на него влиять. Эрдоган игрок очень серьёзный, он понимает, что у него в этой зоне такое количество проблем, что один он с ними никогда не справится, — обозначил член СФ. — Выбор между США и Россией не стоит как жёсткая альтернатива, он просто думает о том, с кем бы было проще сейчас начать эту большую игру для того, чтобы следующий игрок понял, что нужно либо присоединяться, либо проиграешь»

«Мне кажется, он сегодня даёт очень жёсткий сигнал Вашингтону, что он сближается с Россией, находит общий язык по целому ряду ключевых вопросов, и если вы (Вашингтон) не присоединитесь, мы (Россия и Турция) порядок во дворе наведём без вас», — уверен Олег Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла накануне, 3 мая, в Сочи. На пресс-конференции по итогам переговоров лидер РФ заявил, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер, особый статус и восстанавливаются в полном формате.