Москва, , 02:13 — REGNUM Выбор Турции в пользу России очень многое говорит о международном раскладе сил. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

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«Я очень надеюсь, что тройственные договорённости Сирии, Ирана и Турции, которые совсем недавно было ещё невозможно себе представить, будут укрепляться уже и теми позициями, которые будут озвучиваться со стороны Европы и даже со стороны США. Игра потворствования боевикам, надеюсь, уже заканчивается, и теперь задача всех ответственных сторон как можно быстрее, без потери лица, но на приемлемых условиях договориться о прекращении большой кровавой войны на территории Сирии», — заявил депутат ГД.

«Эрдоган, конечно, хочет в этой лодке оказаться, чтобы не оказаться в позиции того, за кого будут решать другие, — добавил Железняк. — Для Турции сейчас важно оказаться на стороне победителя. И то, что Турция предпочитает на сегодня в приоритете диалог с Россией, очень многое говорит о международном раскладе сил».

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров России и Турции президент Владимир Путин заявил, что отношения между странами нормализовались. Путин также назвал Турцию важным стратегическим партнёром.