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Зрители теледебатов во Франции сочли Макрона более убедительным, чем Ле Пен

Политика

Во Франции вечером 3 мая прошли теледебаты кандидатов в президенты

Париж, 4 мая 2017, 01:51 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон в ходе теледебатов вечером 3 мая показал себя убедительнее, чем его соперница, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого институтом Elabe по заказу телеканала BFMTV.

Согласно обнародованным данным, Макрону отдали предпочтение 63% телезрителей, тогда как Ле Пен — 34%. Ещё 3% респондентов затруднились ответить.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 1314 человек, отобранных на основе выборки.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй тур президентских выборов во Франции вышли представитель протестного и правого французского электората Марин Ле Пен и «соглашательского» с предыдущим евробюрократическим курсом — Эммануэль Макрон.

Второй тур выборов намечен на предстоящее воскресенье, 7 мая. Социологи прогнозируют победу на них с небольшим перевесом Эммануэлу Макрону.

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