Экстремисты в Мали атаковали миротворцев ООН

Томбукту , Мали, , 01:52 — REGNUM Миссия ООН по поддержанию мира в Мали сообщила о нападении на миротворцев в городе Томбукту, передает Associated Press.

По имеющейся информации, один миротворец ООН убит, девять бойцов миссии получили ранения в результате нападения исламистских экстремистов на военный лагерь миссии вблизи аэропорта Томбукту.

Пресс-секретарь миссии Радия Ашури сообщила, что по лагерю экстремистами было выпущено семь ракет. Среди раненых — восемь граждан Либерии и один гражданин Швеции, личность погибшего пока не установлена.

Четверо раненых миротворцев в тяжелом состоянии были эвакуированы в госпиталь города Бамако. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна террористическая организация из действующих в Мали.

Контингент миротворцев ООН в Мали часто становится объектом нападения исламистских экстремистов. В 2016 году террористами в африканском государстве были убиты 23 сотрудника международной организации — больше, чем в какой-либо другой стране мира.

Власти Мали ведут войну с исламистами более десяти лет, однако эта борьба пока не увенчалась успехом — крупные нападения террористов происходят в стране буквально каждый день. Так, 2 мая в результате атаки исламистских экстремистов в центральном Мали погибли десять солдат, девять получили ранения.

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