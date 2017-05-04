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Ле Пен заявила, что выступает против «новой холодной войны»

Политика

Во Франции проходят теледебаты кандидатов в президенты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона

Париж, 4 мая 2017, 01:10 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что выступает против «новой холодной войны» и в случае своей победы намерена в равной степени сотрудничать с Россией и США. Соответствующие заявления прозвучали в ходе теледебатов кандидатов на пост президента Франции, передаёт телеканал BFMTV.

«Я за дипломатию на одинаковом расстоянии как от Соединённых Штатов, так и от России», — сказала Ле Пен, отметив, что не планирует давать преференции какой-либо конкретной стране.

Также в своём выступлении лидер «Национального фронта» обвинила своего оппонента, экс-министра экономики Эммануэля Макрона, в том, что он, по её мнению, не только не имеет чёткой программы по борьбе с терроризмом, но и «потворствует исламскому фундаментализму».

По словам Ле Пен, одним из первых шагов по борьбе с террористической угрозой, в случае её победы, станет закрытие границ Франции. Макрон, в свою очередь, заявил, что видит главной задачей в вопросе защиты страны — «налаживание работы разведки».

Как сообщало ИА REGNUM, во второй тур президентских выборов во Франции вышли представитель протестного и правого французского электората Марин Ле Пен и «соглашательского» с предыдущим евробюрократическим курсом — Эммануэль Макрон.

Второй тур выборов намечен на предстоящее воскресенье, 7 мая. Социологи прогнозируют победу на них с небольшим перевесом Эммануэлу Макрону.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон и Ле Пен сошлись лицом к лицу на дебатах

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