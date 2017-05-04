Ариф Асалыоглу, , 00:46 — REGNUM

Парламентская ассамблея Совета Европы, членом которой является Турция, провела важное для Анкары голосование. Большинство участников ПАСЕ решило возобновить «процедуру мониторинга» в Турции. Основанием для этого стало невыполнение Анкарой обязательств в рамках её членства в ассамблее. Данным решением Турция опустилась на более низкий уровень в ПАСЕ с момента вступления в организацию в 1949 году.

Речь идёт о возобновлении мониторинга в политической и правовой сферах из-за того, что в стране с 2004 года не могут функционировать демократические институты, отвечающие европейским стандартам. В решении под названием «Функционирование демократических институтов в Турции» были выявлены «очень серьезные» нарушения в функционировании демократических структур в связи с принятым после попытки переворота 15 июля 2016 года чрезвычайным положением.

В решении ПАСЕ говорится о принятии «непропорциональных» мер турецким правительством под предлогом чрезвычайного положения, нарушении турецкой Конституции и норм международного права. В качестве примера были приведены факты увольнений десятков тысяч государственных служащих и аресты десятков тысяч людей на основании Законодательного декрета. В решении, где особо подчеркивается состояние свобод самовыражения и свободы СМИ, а также независимость судопроизводства в Турции, аресты журналистов и преследования оппозиционных журналистов расцениваются как «невозможные в демократическом обществе меры».

Более того, после снятия неприкосновенности с 154 парламентариев функционирование турецкого Меджлиса было подорвано. Поэтому Демократическая партия народов (ДПН), многие депутаты которой были арестованы, не смогла провести свою кампанию в преддверии референдума 16 апреля, что было расценено как «ограничение демократических дискуссий».

От Анкары требуется незамедлительно снять чрезвычайное положение в стране, прекратить издание законодательных декретов, остановить массовые увольнения с работы, освободить задержанных парламентариев и журналистов, вина которых не доказана, обеспечить работу комиссии по расследованию чрезвычайного положения, обеспечить справедливое судопроизводство, а также принять меры в части свободы СМИ и свободы самовыражения. Отмечается, что в 2018 году будет организована тщательная проверка выполнения этих требований.

В рамках мониторинга оценивается степень соответствия демократии, прав человека и верховенства права европейским стандартам. Напомним, что в 1996 году Турция была включена в созданный в начале 1990-х годов на базе ПАСЕ мониторинговый процесс после выполнения требований в части внедрения реформ, в 2004 году она условно была выведена из процедуры мониторинга и включена в «постмониторинговый» процесс.

Выход Турции из списка «рецидивных демократий» Совета Европы сыграл важную роль для начала переговоров по вступлению Турции в ЕС. После повторного включения Анкары в мониторинговый процесс Турция стала первой европейской страной, выведенной из мониторинга и снова в него включенной.

Данное решение ПАСЕ также потенциально может послужить предметом новых дискуссий внутри ЕС по вопросу степени соблюдения Турцией Копенгагенских политических критериев. Брюссель намекал о своем намерении пересмотреть отношения с Анкарой после референдума. В частности, комиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан призывал: «Необходимо пересмотреть взаимоотношения с Турцией. Текущая ситуация неприемлема».

Обращая внимание на изменения политической системы, которым будет подвержена Турция после референдума об изменении Конституции 16 апреля, Хан заявил о необходимости разработки нового формата сотрудничества Турции с ЕС. Отмечая невозможность продолжения существующей ситуации в отношениях, Хан сообщил: «Текущая ситуация не может быть продолжена ни для Турции, ни для нас». По его словам, в случае выполнения всех критериев Турцией Брюссель готов к обсуждению всех опций, в том числе и продолжить переговоры о членстве. Хан говорил о возможности расширения Таможенного союза, включая «новый формат сотрудничества».

Отметив, что лично он предпочитает не закрывать дверь для Турции в части членства в ЕС, Хан сообщил: верховенство права продолжит играть важную роль во всех сферах взаимоотношения с Турцией, в том числе в части экономики ЕС. Между тем чиновник объясняет обеспокоенность Совета Европы относительно «опасного шага назад» для демократии предстоящими конституционными изменениями в Турции.

Дипломатическая напряженность с Нидерландами и Германией, возникшая накануне референдума, а также высказывания президента Эрдогана о возвращении смертной казни, стали причинами напряженности в отношениях с ЕС.

ПАСЕ представляет собой одну из самых важных организаций как для Эрдогана, так и для турецкого правительства, поскольку они пытались подкупить генерального секретаря и парламентариев в целях вынесения решения в их пользу. Наряду с этим они также изо всех сил пытались взывать к ней о принятии решения против оппозиции, и особенно против движения «Хизмет». Это решение повергло их в шок. Процесс вступления в ЕС, а также решение о возобновлении проверок может пролить свет на происходящее в Турции. Кроме того, отдельным предупреждением для Эрдогана послужил отказ в требовании сторонника правящей Партии справедливости и развития (ПСР) признать движение «Хизмет» террористической организацией. Поскольку такие международные организации, как ООН, Исламская Конференция, НАТО, а также «Доклад ЕС по Турции-2016» и спецслужбы влиятельных стран заявили о том, что движение «Хизмет» не может быть террористической организацией.