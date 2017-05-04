Партийным лидером китайской провинции Хэйлунцзян избран военный конструктор

Харбин, Китай, , 00:53 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян, расположенной на Северо-Востоке Китая, избран новый секретарь Компартии, передает 3 мая агентство «Синьхуа».

Новым секретарем Хэйлунцзянского провинциального комитета Коммунистической партии Китая избран Чжан Цинвэй. Избрание состоялось на пленарном заседании комитета.

Чжан родился в 1961 году в провинции Гирин, однако считает местом своего рождения родину своих предков — провинцию Хэбэй. Ранее он также был губернатором Хэбэя, чей пост покинул в конце апреля 2017 года. Он также связан со сферой военного вооружения. Ранее возглавлял команду, работавшую над созданием истребителя-бомбардировщика Xian JH-7. Кроме того, Чжан занимался развитием китайской лунной программы. Лу Хао и Чэнь Хайбо были избраны заместителями партийного руководителя Хэйлунцзяна.

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