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«Переговоры Путина и Меркель напряженности не ослабили»

Политика

Но Германия по-прежднему важна для России, считает Financial Times

Владимир Путин и Ангела Меркель
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Ангела Меркель

Лондон, 4 мая 2017, 00:16 — REGNUM  Ведущее деловое издание Великобритании Financial Times, комментируя итоги переговоров глав России и Германии, состоявшихся 2 мая в Сочи, приходит к выводу, что только необходимость в нормализации отношений между двумя странами удержала российскую сторону от того, чтобы высказать немецкой «все, что она о ней думает».

«Переговоры Путина и Меркель в Сочи прошли под знаком плохо скрываемой напряженности в отношениях двух лидеров, подпитываемой расхождением их во взглядах почти на все затронутые темы, — убеждена корреспондент FT Кэтрин Хилле. — Они дипломатично похвалили друг друга, назвав один другого важным политическим партнером, но к общему знаменателю ни по сирийскому конфликту, ни по возможному вмешательству Кремля в выборы в других странах, ни по другим вопросам, так и не пришли».

«Как ответ на отрицание Путиным фактов вторжения кибербойцов Кремля на территорию чужих выборов, Меркель дала понять, что она не из пугливых и с избирательной кампанией справится, — подчеркивает журналистка. — При этом фрау канцлер намекнула российскому президенту, что ей известно: гибридная война, составной частью которой является распространение дезинформации, играет не последнюю роль в военной доктрине РФ».

По мнению Катрин Хилле, «помощники российского президента не скрывали его неприязненное отношение к гостье, но задача показать немецкому руководителю, насколько важна для Германии Россия, не позволяла поднимать конфронтацию на высший уровень».

Читайте ранее в этом сюжете: The Daily Mail: «Меркель Путина не переубедила»

Читайте развитие сюжета: La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»

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