Макрон и Ле Пен сошлись лицом к лицу на дебатах

Париж, , 00:04 — REGNUM Во Франции сегодня, 3 мая, состоялись теледебаты кандидатов на пост президента Франции — Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, прошедших во второй тур выборов.

Теледебаты начались со взаимной критики и оскорблений. Макрон начал с того, что обвинил Ле Пен во лжи.

«Ваша стратегия заключается в том, чтобы произносить ложь, вы ничего не предлагаете», — сказал лидер движения «Вперед!».

Ле Пен в долгу не осталась и заявила, что приход к власти Макрона — это катастрофа для Франции, так как он является сторонником «дикого капитализма» и будет проповедовать стратегию «жесткой экономии».

«Совершенно ясно, какой выбор предстоит сделать французам. Макрон является кандидатом представителей дикого капитализма, который будет выступать за режим жёсткой экономии. В случае избрания он приведёт к социальным конфликтам, войне всех против всех», — сказала Ле Пен.

Также Ле Пен напомнила, что Макрон является «любимцем политических элит» Франции, а она — кандидат от народа.

На это Макрон ответил, что Ле Пен никакой не народный кандидат, а достойная наследница своего отца Жан-Мари Ле Пена, который основал крайне правую партию «Национальный фронт».

«Вы ведёте к поражению Франции, а я выступаю за её успехи и достижения, потому что наша страна и ранее умела добиваться успеха. Сегодня она является пятой в мировом рейтинге экономических держав», — развел демагогию Макрон.

Также Макрон предрек Франции огромные перемены в том случае, если он победит на выборах президента. Какие это будут перемены — к лучшему или к худшему — он не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.

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