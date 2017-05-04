Прокуратура Украины предъявит показания Вороненкова в деле против Януковича

Киев, , 00:00 — REGNUM При рассмотрении уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича будут рассмотрены показания застреленного в Киеве беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает украинское агентство УНН.

По мнению главного военного прокурора Украины Руслана Кравченко, давшего интервью агентству, покойный бывший депутат Госдумы Денис Вороненков смог дать очень важные показания по этому делу.

Кравченко подчеркнул, что эти показания будут использованы в судебном процессе.

Стоит отметить, что Руслан Кравченко является процессуальным руководителем в этом деле.

При этом Кравченко заявил, что показания Вороненкова на видео не записывались, так как суд принимает показания свидетелей только непосредственно в суде.

Кроме того, Кравченко сообщил, что по делу бывшего президента Украины Януковича будет также допрошен экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв.

При этом главный военный прокурор Украины не пояснил, какое отношение к делу Януковича имеет скрывающийся несколько лет на Украине от уголовного преследования скандально известный экс-депутат Госдумы Пономарев.

Как сообщало ИА REGNUM, Оболонский районный суд Киева планирует рассмотреть дело экс-президента Украины Виктора Януковича, которого нынешние украинские власти обвиняют в государственной измене.

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