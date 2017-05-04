В Нью-Дели одобрили подписание Меморандума о взаимопонимании с Испанией

Нью-Дели, , 23:58 — REGNUM Правительство Индии одобрило соглашение о сотрудничестве между Индией и Испанией в сфере гражданской авиации, 3 мая сообщает The Economic Times.

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«Меморандум о взаимопонимании является важной вехой в отношениях между Индией и Испанией в области гражданской авиации и имеет потенциал для расширения торговли, инвестиций, туризма и культурных обменов между двумя странами», — говорится в заявлении правительство Индии.

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Подписание Меморандум о взаимопонимании в области гражданской авиации было одобрено Кабинетом министров под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Напомним, в декабре 2016 года авиакомпания Air India начала прямые беспосадочные рейсы из Нью-Дели в Мадрид. Время перелета из столицы Индии в Мадрид не превышает девяти часов.

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