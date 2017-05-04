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Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России

Политика

Джеймс Коми назвал Россию «величайшей угрозой среди наций на земле»

Кукрыниксы. ФБР ищет убийц. 1968
Кукрыниксы. ФБР ищет убийц. 1968

Вашингтон, 4 мая 2017, 00:01 — REGNUM  Белый дом США прокомментировал заявление директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, который заявил, что Россия продолжает вмешательство во внутренние дела США. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 мая, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Коми отвечал на вопросы на слушаниях в сенате Конгресса США. Сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил директора ФБР, вмешивалась ли Россию во внутриполитические процессы в США.

Коми ответил утвердительно, а также заявил, что вмешательство продолжается. Кроме того, Коми заявил, что Россия является «величайшей угрозой среди наций на земле» для американской демократии, учитывая её «намерения и возможности». Это заявление он никак не детализировал.

На регулярном брифинге журналисты попросили Спайсера прокомментировать слова Коми.

«Это мнение ФБР», — ответил Спайсер.

При этом пресс-секретарь Белого дома добавил, что американская администрация полагается на ФБР и разведсообщество, которое предоставляет обновленную информацию президенту и «информацию о всех угрозах, с которыми сталкиваются США»

Но Спайсер тут же оговорился, что не знает, какие доказательства стоят за заявлением Коми по России.

Тогда журналисты спросили Спайсера: разделяет ли Дональд Трамп мнение Коми о том, что Россия является «большой угрозой»? Пресс-секретарь ответил, что Трамп ясно дал понять: угроза исходит от Северной Кореи с потенциальным ядерным оружием.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор ФБР: Россия — величайшая угроза для американской демократии

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