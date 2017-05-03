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МИД Сирии: Мы поддерживаем предложение России о зонах деэскалации

Политика

Руководство САР готово к «любым предложениям, способствующим возвращению сирийского народа к мирной жизни»

Москва, 3 мая 2017, 23:00 — REGNUM  Законное правительство Сирии поддерживает предложение России по зонам деэскалации в республике, сообщается в заявлении сирийского МИД, которое приводит агентство SANA.

В заявлении указано, что для прекращения кровопролития сирийского народа правительство САР готово к любым предложениям, способствующим возвращению страны к мирной жизни.

» … Сирийская Арабская Республика поддерживает предложения России по созданию зон снижения напряженности и обязуется исполнять договоренность о прекращении огня, подписанное 30 декабря 2016 года», — указано в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам об обсуждении российского предложения о зонах деэскалации в Сирии. Пресс-секретарь Владимира Путина выразил мнение, что такие зоны создадут возможность сохранения территориальной целостности Сирийской арабской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая 2017 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Россия и Турция надеются на создание зон безопасности в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Россия и Турция надеются на создание зон безопасности в Сирии

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