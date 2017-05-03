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МИД Ирана: Саудовская Аравия стремится к напряженности в регионе

Политика

Накануне министр обороны Саудовской Аравии заявил, что диалог с Ираном исключен

Тегеран, 3 мая 2017, 22:52 — REGNUM  Иран обвинил Саудовскую Аравию в стремлении к напряженности в регионе, назвав заявления заместителя наследного принца и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда «деструктивными», 3 мая сообщает Reuters.

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«Эти комментарии являются доказательством того, что Саудовская Аравия поддерживает терроризм и стремится к конфронтационной и деструктивной политике в регионе и в отношениях с Ираном», — говорится в заявлении МИД Ирана.

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Напомним, накануне министр обороны Саудовской Аравии заявил, что диалог с Ираном исключен из-за шиитских амбиций Тегерана, который хочет «контролировать исламский мир».

Также Аль Сауд добавил, что Саудовская Аравия может начать наступление в Йемене, чтобы подавить сопротивление хуситов, которых поддерживает Иран.

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Конфликт Саудовской Аравии и Ирана
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