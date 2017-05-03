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Парламент Грузии утвердил комиссию по обсуждению Конституции

Политика

В состав комиссии вошли представители правящей партии, «Европейской Грузии», «Альянса патриотов», НПО и эксперты

Тбилиси, 3 мая 2017, 21:52 — REGNUM  Парламент Грузии на пленарном заседании 3 мая утвердил состав комиссии по организации всенародного обсуждения проекта изменений в Конституцию страны и конституционного законопроекта «Об Аджарской автономной республике».

Согласно постановлению парламента, организационная комиссия состоит из девяти человек. Возглавляет комиссию председатель парламента Ираклий Кобахидзе. От правящей партии «Грузинская мечта» в комиссию также вошла первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили, от «Альянса патриотов» — вице-спикер Ирма Инашвили, от «Европейской Грузии» — вице-спикер Серги Капанадзе и депутат Зураб Чиаберашвили. Кроме них, членами организационной комиссии стали эксперты Васил Гонашвили, Тенгиз Шарманашвили, исполнительный директор неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» Эка Гигаури и главный специалист кабинета председателя парламента Торнике Чеишвили.

От участия в работе комиссии отказались депутаты — члены «Национального движения». Как заявил председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе, объявленное всенародное обсуждение конституционных изменений будет формальным, а оппозицию правительство намерено использовать в качестве фасада, поэтому его партия участия в таком формальном обсуждении не примет.

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Очередным фарсом считают запланированное всенародное обсуждение представители непарламентской оппозиции и неправительственных организаций, которые несколько дней назад объединились в общественное движение «Защити Конституцию». Свое видение будущей Конституции Грузии они намерены отстаивать акциями протеста и встречами с представителями международных организаций и населением, на которых также будут обсуждаться темы, связанные с основным законом страны.

До утверждения состава комиссии политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе сообщила, что президент Георгий Маргвелашвили готов подключиться к всенародному обсуждению конституционных законопроектов и ожидает от парламента предложений в связи с форматом его участия.

Всенародное обсуждение проекта Конституции должно начаться на этой неделе и продлится в течение месяца.

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Конституционная реформа в Грузии
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