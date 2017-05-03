Посольство РФ в Варшаве требует разъяснений в связи с задержанием байкеров

Варшава, , 21:45 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Польше выразило недоумение в связи с задержанием российских байкеров в этой стране и ожидает от польских властей разъяснений. Соответствующий комментарий распространила сегодня, 3 мая, пресс-служба российского дипломатического представительства в Польше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля польская пограничная служба не пропустила на территорию страны семерых мотоциклистов из России, которые планировали принять участие в посвященных Дню Победы мероприятиях.

Сегодня появилась информация, что в польском городе Мысловце правоохранители задержали российского байкера Николая Логинова, который присоединился к мотопробегу «Дороги Победы — на Берлин».

«Посольство выражает непонимание и недоумение по поводу принятых польской стороной решений и ожидает, что она разъяснит мотивы своих действий по существу», — сказано в сообщении посольства РФ в Варшаве.

Дипломатическая миссия подчеркивает, что польская сторона до сих пор не представила никаких содержательных аргументов в обоснование таких действий в отношении российских мотоциклистов.

Посольство РФ заявляет, что ему не известно о причастности задержанных к каким-либо инцидентам, которые представляли бы угрозу для безопасности и общественного порядка в Польше.

«Особо следует отметить, что в данном случае запретительным мерам подверглись участники мероприятий, посвящённых 72-й годовщине победы над фашизмом и памяти воинов-освободителей, павших в боях за спасение Европы от гитлеровской чумы», — подчеркнули в посольстве РФ.