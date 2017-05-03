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Пентагон взволнован «размыванием» военного превосходства США

Политика

Сосредоточенность, уровень инвестиций и решительный настрой Китая и России на сокращение военного отставания от США приводят к ослаблению оперативного и технического доминирования Вашингтона

Американские солдаты
Иллюстрация: Army.mil
Американские солдаты

Москва, 3 мая 2017, 21:05 — REGNUM  В Пентагоне обеспокоены «размыванием» военного преимущества США над Китаем и Россией, заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США первый заместитель главы Пентагона Боб Уорк.

По словам Уорка, около 25 лет с окончания холодной войны США пользовались военным и техническим доминированием над всеми потенциальными противниками.

Боб Уорк напомнил, что Вашингтону в этот период никто не бросал вызов ни в космосе, ни в воздухе, ни на земле, ни на море. Но теперь конкуренты США приступили к развитию собственного военного потенциала и успешнее всех это делают Китай и Россия.

По мнению Уорка, усилия России и КНР сосредоточены на том, чтобы ограничить военный доступ США к различным потенциальным театрам военных действий.

Замглавы американского военного ведомства подчеркнул, что сосредоточенность, уровень инвестиций и решительный настрой Китая и России на сокращение военного отставания от США приводят к ослаблению оперативного и технического доминирования Вашингтона.

Тем не менее, по словам Уорка, США пока сохраняют общее военное превосходство над потенциальными конкурентами, включая Китай и Россию.

Стоит отметить, что одним из предвыборных обещаний нынешнего президента США Дональда Трампа было решительное обновление вооружений армии и флота США.

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