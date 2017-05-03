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В Госдуме требуют от Киева обеспечить безопасность «Бессмертного полка»

Политика

Украинские националисты планируют сорвать готовящееся 9 мая в Киеве шествие в честь Дня Победы

Москва, 3 мая 2017, 21:02 — REGNUM  В Госдуме надеются, что националистическая камарилья не сможет помешать людям отдать дань уважения родным и близким, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая.

Угрозы со стороны бандеровцев, захвативших власть на Украине, сорвать 9 мая проведение акции «Бессмертный полк» являются прямым продолжением политики запугивания миллионов людей, которые чтят историю нашей общей великой Родины и память предков, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, отметил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Правоохранительные органы любой нормальной страны обязаны были бы предпринять соответствующие меры безопасности и обеспечить возможность людям провести традиционное народное шествие в память о Великой Победе над нацизмом, однако на Украине нет нормального государства и можно ожидать от властей любых провокаций, говорит он.

«Я уверен, что вся эта националистическая камарилья не сможет помешать людям отдать дань уважения родным и близким, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», — заявил Железняк.

В Госдуме требуют от властей Украины обеспечить безопасность всех людей, которые встанут в ряды «Бессмертного полка» на улицах городов и сел страны 9 мая, несмотря на угрозы радикалов.

Украинские националисты планируют сорвать готовящееся 9 мая в Киеве шествие в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, куда намерены прийти ветераны и те горожане, которые хотят почтить память своих близких. В противовес радикалы объявили о подготовке своей акции устрашения под названием «Смертный полк». В социальных сетях они обратились с призывом выйти на улицы и «остановить красную гидру».

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме настаивают на оценке «Смертного полка» от европейских политиков

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«Бессмертный полк»
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