Военный Донбасс: ЛНР обнародовала фото расстрела украинской ДРГ

Луганск, , 20:46 — REGNUM Обострение военной обстановки фиксируется на Донецком и Луганском направлениях. Вчера, 2 мая, в Донбассе не стихали позиционные бои с применением артиллерии, танков, минометов, гранатометов, БМП, БТРов и стрелкового оружия. Об этом 3 мая заявляют: спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера киевские силовики выпустили по позициям ЛНР 30 боеприпасов, в результате трех нарушений режима прекращения огня. «Всего по территории республики было выпущено 30 мин и гранат», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что бойцы ЛНР уничтожили разведывательно-диверсионную группу (ДРГ) ВСУ, пытавшуюся выйти в район Дебальцево (ДНР).

«Вчера в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ, состоящая из четырех человек, предприняла попытку скрытного пересечения линии боевого соприкосновения. Используя лесопосадки, диверсанты пытались проникнуть вглубь нашей территории в направлении Дебальцево, но были обнаружены бойцами одного из наблюдательных постов Народной милиции. В результате скоротечного боя три члена ДРГ были уничтожены. Четвертый получил ранения и скрылся. То, что уничтоженная группа имела целью совершение диверсий на территории ЛНР, подтверждается ее вооружением и экипировкой», — сказал Марочко.

По его словам, на месте боя были захвачены три автомата, оборудованные приспособлениями для бесшумной стрельбы, тротиловые шашки, запалы и иные приспособления для изготовления взрывных устройств. Серийные номера автоматического оружия: ЛШ 1596, 1964 года выпуска; 6 081 599 1989 года выпуска и 577 391 1975 года выпуска.

«Среди личных вещей военнослужащих были обнаружены сотовые телефоны, на одном из которых имелись фотографии и видео, подтверждающие прохождение военнослужащими специальной подготовки. Кроме того, у диверсантов при себе не было никаких удостоверяющих документов, их форма не содержала знаков различия», — добавил Марочко.

Сайт ЛИЦ опубликовал фото тел украинских военных и их оружия.

Марочков не исключил, что уничтоженные украинские диверсанты могут быть причастны к подрыву автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Мы не исключаем, что члены уничтоженной 2 мая ДРГ участвовали в подготовке и осуществлении террористического акта 23 апреля. Сейчас устанавливается их причастность к совершению этого преступления. Украинская сторона уже обратилась к нам с просьбой о передаче тел убитых военнослужащих Вооруженных сил Украины, и мы обязательно сделаем это. Но прежде мы должны установить их личности. К сожалению, украинская сторона не идет на сотрудничество по вопросу возвращения тел своих солдат. Очевидно, им есть что скрывать», — рассказал Марочко.

В НМ ЛНР также допускают, что командование ВСУ, чтобы не портить статистику, могло записать членов ДРГ в число пропавших без вести или дезертиров ВСУ.

«По факту гибели этих трех диверсантов мы можем судить о правдивости и объективности заявлений представителей штаба так называемой АТО. Так, по заявлению (представителя киевского командования) Ярослава Чепурного, за 2 мая безвозвратных потерь среди украинских военнослужащих не было. Не исключено, что их, чтобы не портить статистику, уже записали в пропавших без вести или дезертиров… На месте боя захвачено два сотовых телефона, принадлежащих убитым украинским диверсантам. В них, помимо номеров сослуживцев, есть номера близких, родственников и друзей погибших. Сейчас эта информация обрабатываются», — подчеркнул Марочко.

Он также призвал жителей ЛНР сохранять спокойствие и быть бдительными в связи с активной деятельностью украинских ДРГ.

«Хочу предупредить противника о бесперспективности подобных попыток. Мы не допустим нарушения спокойствия и угрозу безопасности наших граждан, защитим их любой ценой», — пообещал представитель Народной милиции.

В то же время пресс-служба Центра взаимодействия с общественностью (ЦВО) Министерства внутренних дел ЛНР проинформировала, что в Новоайдарском районе (под контролем ВСУ) мародерствующие солдаты ВСУ едва не застрелили хозяина теленка, которого они на глазах у мужчины украли с пастбища.

«2 мая на «горячую линию» МВД ЛНР поступил звонок от гражданина 1979 года рождения, жителя села Муратово Новоайдарского района. По словам мужчины, утром 1 мая он отправил сына 2003 года рождения напоить бычка, привязанного на лугу за домом. Через пять минут подросток прибежал назад и сообщил, что животное забирают какие-то солдаты. Бросившись на место происшествия, заявитель увидел четырех вооружённых людей в форме с шевронами ВСУ, трое из которых грузили в заляпанный грязью микроавтобус УАЗ связанного телёнка. Четвёртый, увидав бегущего хозяина живности, сдёрнул с плеча автомат и произвёл несколько выстрелов мужчине под ноги, заставив того остановиться. После этого четвёрка грабителей села в машину и скрылась в направлении села Капитаново. В райотделе так называемой Нацполиции, куда сразу же обратился потерпевший, ему безапелляционно заявили, что им не нужен очередной «висяк», и нужно было самому следить за своей живностью. Тогда возмущённый мужчина решил позвонить на «горячую линию» МВД ЛНР. Факт внесён в книгу учёта происшествий и преступлений МВД ЛНР. Начата проверка», — отметили в ЦОВ.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что вчера ВС Украины 44 раза нарушили режим прекращения огня.

«На Горловском направлении зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны 53 омбр, с позиций которой по району Зайцево выпущено пять мин калибра 120 мм, 25 боеприпасов из различных видов гранатометов, применялось вооружение БМП, БТР и стрелковое вооружение. 27 нарушений отмечено на Донецком направлении», — сказал Басурин.

При этом украинские военные из 46 одшбр, 72 и 92 омбр «выпустили восемь артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 24 танковых выстрела, 314 мин различного калибра, а также активно применяли ручные, автоматические гранатометы и стрелковое вооружение по районам населенных пунктов: Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Крутая Балка, Докучаевск, Спартак, аэропорта, Петровскому и Кировскому районам Донецка».

По его словам, на Мариупольском направлении украинские войска 14 раз нарушили режим тишины.

«Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Саханка, Ленинское и Коминтерново. Нами зафиксированы восемь танковых выстрелов, 29 мин калибра 82 и 120 мм и 125 боеприпасов из различных видов гранатометов, выпущенные противником по территории республики. В результате обстрелов ВСУ в Докучаевске погибла Рыщенко Валентина Григорьевна 1964 года рождения, три жилых дома в Минеральном повреждено», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что Украина продолжает выполнение своего плана по гуманитарной блокаде ДНР.

«Вчера с позиций 72 омбр было нанесено целенаправленное огневое воздействие по линиям электропередач в районе Авдеевской промзоны, из них 10 ударов — с использованием 120 мм минометов и танков. Всего выпущено более 80 мин и снарядов. В результате обстрела Донецкая фильтровальная станция была в очередной раз обесточена. По данным нашей разведки, удары наносились представителями «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым безразлично по кому стрелять. Поэтому повреждены опоры ЛЭП, находящиеся на территории подконтрольной Украине, вблизи позиций ВСУ. И этот факт активно используется проукраинскими СМИ в обвинении нас в обстрелах. И все это происходит на фоне сегодняшнего прибытия в Авдеевку официальной делегации Евросоюза. То есть, это очередная театральная постановка», — считает Басурин.

В свою очередь, 3 мая спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, семеро — получили ранения.

«Наибольшие потери приходятся на Авдеевку — один погибший и трое раненых воинов», — уточнил Лысенко.

Он сообщил, что вчера в Новоайдарском и Попаснянском районах (на Луганском направлении) резко возросло количество обстрелов из тяжёлого вооружения ЛНР.

Полковник проинформировал об обострении ситуации на Донецком направлении.

«Вчера активные боевые действия велись на Светлодарской дуге, в Зайцево и Авдеевке, причём, в отличии от Луганского направления, интенсивность миномётных обстрелов в несколько раз выше (выпущено около 180 мин)», — указал Лысенко.

Он сообщил, что вчера была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Это произошло в результате боев под Авдеевкой (под контролем ВСУ). Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 15 обстрелов со стороны ДНР, из них 12 — из тяжёлого вооружения.

По словам Лысенко, на Мариупольском направлении войска ДНР 30 раз нарушили режим тишины. В Красногоровке, Славном, Гнутово и Водяном позиции ВСУ попали под обстрел из тяжелого вооружения (выпущено до 25 мин). Лысенко также рассказал, что в Широкино украинские военные обнаружили две установленные противопехотные мины направленного действия МОН-50 1997 года выпуска.

Ближе к вечеру, 3 мая, пресс-центр штаба АТО в Facebook подтвердил, что вчера в районе Светлодарской дуги погибли трое украинских военных, спасая своего раненого товарища.

«Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте», — говорится в сообщении.

Командование части организовало поиск военнослужащих. Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось из-за сильного огневого противодействия противника.

«В настоящее время проводится процедура по возврату тел военнослужащих. Однако враг продолжает манипулировать общественным мнением и пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины. Так, на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группе, которая не соответствует действительности», — пояснили в штабе.