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Трамп: Мы имеем все шансы на палестино-израильское урегулирование

Политика

Президент США встретился с главой Палестинской автономии в Овальном кабинете Белого дома

Эжен Делакруа. Добрый самаритянин. 1851
Эжен Делакруа. Добрый самаритянин. 1851

Вашингтон, 3 мая 2017, 20:39 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что на урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем существуют «очень, очень хорошие шансы», 3 мая сообщает Associated Press.

Во время встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Овальном кабинете Трамп заявил, что готов «сделать все необходимое» для достижения мирного соглашения на Ближнем Востоке, добавив, что ему нравится роль «посредника, арбитра и координатора» между двумя странами.

Трамп подчеркнул, что мирное соглашение «не может быть навязано Соединенными Штатами или какой-либо другой страной».

«Мы открываем для себя новые возможности, новый горизонт, который позволит нам добиться мира», — заявил Аббас.

Напомним, Израиль и Палестина приостановили проведение мирных переговоров в 2014 году. Оба государства не могут достигнуть соглашения относительно израильских поселений на территории Палестины, включая Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим.

В резолюции СБ ООН №2334 от 23 декабря 2016 года указано, что поселенческая деятельность Израиля на территории Палестины признана незаконной.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник Трампа посоветовал Аббасу «прекратить провокации»

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Ближневосточное урегулирование
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