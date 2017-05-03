Дмитрий Медведев об обвинениях в адрес России: «Мы крепкие, мы не боимся»

Смоленск, , 20:34 — REGNUM Россия не боится обвинений со стороны других государств. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече со смоленскими ветеранами 3 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства РФ.

Сегодня, 3 мая, в рамках визита в Смоленск, Дмитрий Медведев посетил музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.». После осмотра экспозиции музея глава российского правительства встретился в неформальной обстановке с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Очень важно, что память о тех годах сохраняется и здесь, в музее, и во многих других местах. Очень важно, что в последнее время активно работают наши поисковые отряды, — отметил Дмитрий Медведев. — Их в области всегда было много, потому что здесь действительно много чего происходило и до сих пор много находок, связанных с войной, наши поисковики осуществляют. Это очень важно для будущего, потому что помогает восстановить картину сражений того периода и помогает семьям найти своих погибших родственников. Эта работа продолжается до сих пор, несмотря на то, что прошло столько лет».

«Государство тоже будет стараться делать всё, что от нас зависит, для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о тех очень тяжёлых годах, которые пережило наше Отечество. Для этого сейчас есть все возможности. Не менее важно помогать ветеранам и в быту, и по медицине, и по всем другим направлениям. Мы стараемся это делать — вы сами скажете, что у нас получается, что, может быть, не очень хорошо получается, но в любом случае такая работа по государственной линии будет продолжена, мы будем это делать», — добавил глава правительства.

Ветеран Владимир Савельев, обращаясь к Дмитрию Медведеву, выразил обеспокоенность в связи с обвинениями, которые выдвигаются другими странами в адрес России.

«Наша задача показывать ту правду, которую мы пережили, видели, чтобы знали люди, что всё это фальсификация тех деятелей, которые всячески клевещут на нас, в том числе на наше правительство и президента. Я честно говорю Вам: не могу смотреть это болото в интернете, в которое сливается вся грязь», — отметил Владимир Савельев.

«Мы крепкие, не боимся», — ответил Дмитрий Медведев.