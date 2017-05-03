Директор ФБР: Россия — величайшая угроза для американской демократии

Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Директор Федерального бюро расследования (ФБР) США Джеймс Коми считает, что Российская Федерация является величайшей угрозой для американской демократии. Такое заявление Коми сделал сегодня, 3 мая, в ходе слушаний в сенате Конгресса США, сообщает NBC.

Коми сообщил, что Россия якобы продолжает вмешиваться во внутреннюю политику США. Каких-либо доказательство он не привел, так как этого не подразумевает формат сенатских слушаний.

Глава ФБР утвердительно ответил на вопрос сенатора Линдси Грэма о том, вмешивалась ли Россия во внутренние дела США ранее и продолжает ли это делать сейчас.

Кроме того, Коми заявил, что Россия является «величайшей угрозой среди наций на Земле» для американской демократии, учитывая её «намерения и возможности». Это заявление он никак не детализировал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в марте 2017 года Коми заявил, что ФБР проводит расследование «вмешательства» России в выборы президента США 2016 года.

Российская сторона не раз заявляла, что подобные обвинения со стороны США выглядят абсурдно, так как не подкреплены никакими доказательствами.