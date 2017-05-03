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Бойцами ЛНР уничтожена разведывательно-диверсионная группа ВСУ

Политика

Среди личных вещей убитых диверсантов обнаружены два мобильных телефона с номерами их родных, сослуживцев и друзей

Луганск, 3 мая 2017, 20:13 — REGNUM  Бойцами Народной милиции ЛНР уничтожена группа украинских диверсантов, сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Военнослужащие ЛНР обнаружили разведывательно-диверсионную группу, пытавшуюся тайно проникнуть в район Дебальцево в районе Светлодарской дуги.

Группа, состоящая из четырех человек, пыталась пересечь линию боевого соприкосновения сторон.

Украинские диверсанты были обнаружены бойцами одного из наблюдательных постов Народной милиции. В результате завязавшейся перестрелки три человека из состава вражеской ДРГ были убиты, четвертый член группы скрылся с места боя, получив ранения.

Обнаруженные при убитых диверсантах средства вооружения и оснащения свидетельствуют о том, что группа имела задачу совершить ряд диверсий на территории Луганской Народной Республики.

Среди личных вещей убитых диверсантов обнаружены два мобильных телефона с номерами их родных, сослуживцев и друзей.

По мнению подполковника Андрея Марочко, не исключена причастность убитых украинских диверсантов к подрыву автомобиля мониторинговой миссии ОБСЕ в районе села Пришиб 23 апреля.

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