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Израиль сократит финансирование ООН на $1 млн из-за резолюции ЮНЕСКО

Политика

В ЮНЕСКО считают, что израильские раскопки в Восточном Иерусалиме нарушают международное право

Иерусалим
Godot13
Иерусалим

Тель-Авив, 3 мая 2017, 20:11 — REGNUM  Израиль откажется перечислить в ООН $1 млн из-за резолюции ЮНЕСКО, отрицающей правомерность его контроля над территорией Иерусалима, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 2 мая сообщает Associated Press.

Нетаньяху назвал резолюцию ЮНЕСКО «абсурдной» и заявил, что «систематическое преследование» со стороны агенства ООН по культуре имеет свою цену.

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Выступая на заседании кабинета министров в среду, 3 мая, Нетаньяху завяил, что Израиль не будет сидеть сложа руки, поскольку учреждение ООН пытается оспорить суверенитет Израиля над Иерусалимом.

Напомним, резолюция ЮНЕСКО подвергла критике израильские раскопки в Восточном Иерусалиме. В ЮНЕСКО считают, что раскопки нарушают международное право.

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В марте официальные представители Израиля заявили о сокращении финансирования ООН на $2 млн из-за антиизраильских голосований в Совете по правам человека ООН (СПЧ). Ежегодные отчисления Израиля в бюджет ООН достигают $11 млн.

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