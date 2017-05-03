Раненные афганские офицеры лечатся в таджикской больнице

Душанбе, , 19:55 — REGNUM Пятеро военнослужащих правительственных сил Афганистана, раненных в боях с талибами (деятельность движения «Талибан» запрещена в РФ) за Зебак, проходят лечение в больнице города Ишкашимского района Горно-Бадахшанской области Таджикистана, сообщает сегодня, 3 мая, ИА «Азия-Плюс».

По данным радио «Озоди», семеро раненных афганских офицеров поступили в таджикистанскую больницу в начале недели.

«Один из поступивших больных находился в шоковом состоянии, он умер. Мы прилагаем все усилия, чтобы вылечить других. Прооперировали двух человек, которые получили ранения в брюшную полость, сейчас их состояние удовлетворительное. Одного пациента перевезем в больницу города Хорог, так как он получил ранение в голову и нуждается в операции», — цитирует издание слова главного врача больницы Ишкашимского района Парвиза Боракова.

Глава района Зикрихудо Самадов отметил, что районная клиника может принять еще 10 нуждающихся в госпитализации военных. «Это наш долг, помочь потерпевшим соседской страны, где идет война», — подчеркнул он.

Раненные афганские военные транспортируются на лечение через таджикско-афганский мост «Ишкашим», на основании межправительственного соглашения от 2012 года.

Напомним, 28 апреля боевики «Талибана» (деятельность организации запрещена в России) атаковали уездный центр Зебак афганской провинции Бадахшан, непосредственно граничащей с Таджикистаном, и через несколько часов город оказался под их контролем. в боях за Зебак погибли более 20 служащих афганской полиции.

По данным портала «Афганистан.Ру», помимо Зебака, под контролем талибов (деятельность движения «Талибан» запрещена в РФ) находятся уезды Вардудж и Ямган. Однако в Минобороны Афганистана уверены, что это временное явление и заявили, что в настоящее время в северо-восточной афганской провинции Бадахшан разворачивается операция зачистки для восстановления контроля над уездом Зебак.

«Для восстановления контроля над Зебаком <в провинцию> прибыли подкрепления, операция уже идёт. Операция не ограничена освобождением уезда, но ставит целью зачистку других районов Бадахшана от талибского присутствия», — сообщил заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства Афганистана генерал Мохаммад Радманиш.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что в Ишкашимском районе Таджикистана объявлено чрезвычайное положение и оттуда эвакуированы все сотрудники международных организаций.

Однако, по информации пресс-секретаря Главного управления погранвойск Таджикистана Мухаммада Улугходжаева, линия госграницы находится под контролем, в том числе в Ишкашимском направлении, дополнительных сил на укрепление границы направлено не было.

«Никаких попыток вооруженных группировок со стороны Афганистана пересечь границу Таджикистана не зафиксировано. Также не было и попыток провокационных действий в нашу сторону. В административном центре Ишкакшима обстановка спокойная», — заявил представитель таджикских погранвойск.

Напомним, протяженность таджикско-афганской границы составляет 1344 км, афганский уезд Зебак находится в 35 км от таджикского Ишкашима.