Среда, 3 Мая 2017 года
20:40:23 МСК

Депутаты парламента Грузии обвинили друг друга в фашизме

Политика

По оценке «Европейской Грузии», правящая партия предложила избирательную систему, которую в свое время парламенту Италии предложил Муссолини

Грузинский флаг
ru.torange.biz
Грузинский флаг

Тбилиси, 3 мая 2017, 19:56 — REGNUM  Депутаты парламента Грузии обвинили друг друга в фашизме и следовании принципам Муссолини. Причиной спора, разгоревшегося на пленарном заседании парламента 3 мая, стал проект конституционных изменений, разработанный государственной конституционной комиссией.

С критикой предусмотренной конституционным проектом избирательной системы выступил представитель «Европейской Грузии» Серго Ратиани. Он упрекнул правящее большинство в том, что до составления проекта Конституции оно не провело опрос среди населения. По его оценке, избирательная система, которую предложила конституционная комиссия, составлена по тем же принципам, как и та система, что в свое время предложил Италии Муссолини.

Для оппозиционных депутатов, в частности, неприемлем принцип, по которому нераспределенные в результате пропорциональных выборов мандаты достанутся победившей на парламентских выборах политической силе. Не согласны они и с урезанием полномочий президента. «Европейская Грузия» выступает за проведение плебисцита по предусмотренным законопроектом конституционным изменениям, необходимости в котором парламентское большинство не видит.

На обвинения оппозиции ответили председатель парламента и депутаты большинства. Как заявил спикер Ираклий Кобахидзе, систему Муссолини оставили в наследство нынешним властям представители тех фракций, которые сегодня представляют оппозицию. Задачей своей партии он назвал проведение демократических изменений и искоренение «системы Муссолини».

«Систему Муссолини оставили нам в наследство вы, а мы сменим эту систему демократической системой. Это наша принципиальная воля. Мы своими руками перерезаем ту систему, которую оставило правительство Муссолини Грузии», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конституционная реформа в Грузии
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
03.05.17
«Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
03.05.17
Съезд народов Татарии просит Путина сохранить должность президента
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Народные протесты привели к угрозе роспуска правительства
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
ещё главное