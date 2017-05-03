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Шойгу: контакты с США по полетам над Сирией сохранены на рабочем уровне

Политика

«Там настолько тесно, что мы не можем не работать»

Российский боевой самолёт в небе Сирии
Иллюстрация: Mil.ru
Российский боевой самолёт в небе Сирии

Москва, 3 мая 2017, 19:45 — REGNUM  Военные России и США продолжают контактировать по полетам над Сирией в рабочем порядке, сообщил журналистам министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По словам Сергея Шойгу, в воздушном пространстве Сирии «настолько тесно, что мы не можем не работать». В первую очередь данное сотрудничество направлено на обеспечение безопасности пилотов российских ВКС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия официально приостановила действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в небе Сирии после ракетного удара США, произведенного 7 апреля 2017 года по базе сирийских ВВС «Шайрат» в провинции Хомс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 апреля сообщил, что действие Меморандума будет восстановлено только при понимании того, что непредсказуемые действия США не будут более повторяться.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Россия и Турция надеются на создание зон безопасности в Сирии

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