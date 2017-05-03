Среда, 3 Мая 2017 года
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СМИ: Возобновляемую энергетику США будет курировать сторонник угледобычи

Политика

В Департаменте энергетики США подтвердили назначение на пост бывшего вице-президента Института энергетических исследований Дэна Симмонса

Клод Моне. Прогулка. Уголь Докеров. 1875
Клод Моне. Прогулка. Уголь Докеров. 1875

Вашингтон, 3 мая 2017, 19:41 — REGNUM  Пост руководителя федеральных программ по поддержке возобновляемой энергетики США занял противник «зеленой энергетики», 2 мая сообщает Associated Press.

В Департаменте энергетики США подтвердили, что Дэн Симмонс возглавит Управление по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии.

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Напомним, ранее Симмонс занимал пост вице-президента Института энергетических исследований США (IER) в Вашингтоне. IER представляет собой мозговой трест, который получал финансирование от ряда организаций, включая американскую нефтяную компанию ExxonMobil, одну из крупнейших корпораций в мире.

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В октябре 2016 года Симмонс призвал отменить федеральные субсидии и налоговые льготы для ветряной и солнечной энергетики. Симмонс также выступал за увеличение добычи угля, нефти и газа на землях, находящихся в федеральной собственности.

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