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ВКС РФ проведут учения по упреждению ракетного удара условного противника

Политика

Сценарий учений будет включать в себя применение возможностей российской орбитальной спутниковой группировки

РЛС ПРО
Иллюстрация: Mil.ru
РЛС ПРО

Москва, 3 мая 2017, 19:31 — REGNUM  Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2017 году планируют провести командно-штабные учения по упреждению ракетного удара условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации пресс-службы, сценарий учений будет включать в себя применение возможностей российской орбитальной спутниковой группировки.

Сообщается, что учения будут проходить под руководством главнокомандующего ВКС России генерал-полковника Виктора Бондарева. В рамках учений пройдут командно-штабные тренировки по управлению орбитальной спутниковой группировкой для предупреждения о ракетном ударе противника и информационного обеспечения Вооруженных сил России.

Кроме того, Минобороны РФ сообщает, что в 2017 году российские ВКС будут участвовать в российско-белорусских военных учениях «Запад-2017», которые должны состояться с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии.

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