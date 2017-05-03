В Совфеде советуют не лить крокодиловы слезы по памятнику Бернесу

Москва, , 19:08 — REGNUM В Совфеде советуют депутату Верховной рады Андрею Лозовому не лить крокодиловы слезы по украденному памятнику Марку Бернесу, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая.

«Не нужно лить крокодиловы слезы, сетуя на падение нравов. Марк Бернес — символ советского прошлого, и «кража» памятника великому артисту на его родине в Нежине прямо спровоцирована законом о декоммунизации Украины, принятым Верховной радой. Так что пеняйте на себя, господин Лозовой, и на своих коллег по парламенту. У вас действительно не осталось ничего святого», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Неизвестные похитили памятник советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу в Нежине Черниговской области, сообщил депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Андрей Лозовой.